В Мариуполе завершается благоустройство дворов на проспекте Металлургов. Фото: Минстрой России

В Мариуполе завершается благоустройство дворов на проспекте Металлургов. В рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026» строители «РКС-НР» превратили придомовые пространства в комфортные зоны для жителей. Об этом сообщили в Минстрое России.

Специалисты обновили дорожное и тротуарное покрытия, установили бордюры, обустроили газоны и пешеходные дорожки. Появились современные скамейки и урны. На детских площадках уложили безопасное покрытие и смонтировали игровые комплексы.

Программа благоустройства включает более 560 объектов общей площадью около 300 гектаров - это кардинально изменит облик жилых кварталов Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в ДНР ввели в эксплуатацию первый жилой комплекс ГК «Трансюжстрой». В июне новоселам вручили ключи от квартир в ЖК «Оникс» в Мариуполе. Это первый реализованный проект компании в городе и начало серии жилых комплексов «драгоценная коллекция».

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