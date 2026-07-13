На проспекте Металлургов в Мариуполе восстановили пятиэтажный дом. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на проспекте Металлургов восстановили пятиэтажный дом. В здании специалисты отремонтировали поврежденные конструкции, обновили кровельное покрытие, заменили оконные и дверные блоки. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Особое внимание было уделено инженерной инфраструктуре дома. На момент начала работ системы жизнеобеспечения находились в аварийном состоянии. Специалисты полностью обновили системы центрального отопления, водоснабжения, а также канализацию, обеспечив надежную и безопасную эксплуатацию здания, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в завершении работ специалисты обновили внешний облик дома.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают центр социального обслуживания.

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