Жителям Мариуполя, утратившим жилье в ходе боевых действий, выдают новые квартиры

Утратившим жилье жителям Мариуполя вручают новые квартиры Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе активно распределяют жилье из муниципального фонда. Выдачу начали еще в прошлом году, и уже сейчас общее количество распределенных помещений - более 2600. В администрации города рассказали, что по согласованию с заявителями 77 квартир предоставляются в исходном виде, 474 уже сданы «под ключ», в 1076 идут активные восстановительные работы, еще более тысячи готовятся к началу ремонта в ближайшее время.

- Ремонт «под ключ» включает заливку пола и укладку линолеума, штукатурку стен и поклейку обоев, новую электропроводку и натяжные потолки, плитку в ванной и санузле, новые межкомнатные двери, современную сантехнику и удобную тумбу мойку на кухне. Все работы в квартирах завершат до конца года, - сообщили в мэрии.

Недавно еще 11 семьям, утратившим жилье в результате боевых действий весной 2022 года, вручили ключи от компенсационных квартир. Церемония прошла в районной общественной приемной «Единой России». Новоселам пожелали мира, добра, семейного счастья и благополучия.

- Вместе с ключами горожане получили договоры о передаче жилья из муниципальной собственности в частную и акты приема передачи объектов жилой недвижимости. Эти документы являются основанием для Росреестра, чтобы зарегистрировать квартиры на имя их новых собственников, - говорит глава администрации Мариуполя Антон Кольцов. - Первый этап распределения компенсационных квартир из муниципального жилищного фонда завершен. Следующий стартует уже совсем скоро. Обеспечение граждан комфортным жильем является одной из приоритетных задач.

Среди получателей нового жилья - мариуполец Александр Маслак. Мужчина признался «Комсомолке», что этого события он ждал несколько лет.

- Снова жить в своей квартире, а не у родственников или в съемных - было мечтой, - говорит Александр. - Здесь мне все нравится. Правда, этаж восьмой: раньше я жил на первом, но в этом доме как раз завершаются работы по установке нового лифта. С полным оптимизмом смотрю в будущее.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.