В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают центр соцобслуживания. Фото: ТГ/Добровольский

В Орджоникидзевском районе Мариуполя строители восстанавливают территориальный центр социального обслуживания. На объекте приступили к первому этапу работ. Об этом сообщил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

- Нынешнее помещение уже давно не отвечает тем задачам, которые ежедневно выполняют сотрудники центра. После завершения ремонта здесь появится удобное и доступное пространство, где будет комфортно и тем, кто оказывает помощь, и тем, кто за ней обращается, - рассказал Добровольский.

Руководитель МГЕР в ДНР лично побывал на объекте и ознакомился с ходом работ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, который расположен на Приморском бульваре. Готовность объекта составляет 98 процентов.

Кроме того, сообщалось, что Петербург восстанавливает здание ГИМС МЧС в Мариуполе.

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