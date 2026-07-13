В построенной в XIX веке гостинице «Континенталь» создают молодежный центр Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостиница «Континенталь» - так называлось это здание в первые годы своего существования, в конце XIX века. Построено оно в 1887 году как зал купеческих собраний в комплексе с упомянутой гостиницей. В Мариуполе этот дом по праву считается одним из самых роскошных зданий дореволюционного времени. После установления советской власти гостиницу экспроприировали и разместили в ней штаб военно-морских сил, а с 1933 года в здании находится клуб металлургов - ДК «Азовсталь». По сей день здание используется исключительно в общественно-культурных целях.

С возвращением Мариуполя в Россию в поврежденном вследствие боевых действий строении был выполнен капитальный ремонт с сохранением всех аутентичных деталей. Наружную кладку стен из красного кирпича зачистили, вернув первозданный вид, а внутри все сделано по последнему слову техники и дизайна. Теперь это место готовится к открытию как современный молодежный центр с полным необходимым техническим оснащением.

В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодежный центр

В молодежном центре уже начали создавать тематический интерьер: на подготовленные стены наносят элементы декора. Первым стала айдентика Донецкой Народной Республики. Ее наносили, что называется, «по молодежному» - баллончиками с краской. В мероприятии участвовали депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский, художники из Ростова на Дону и активисты молодежных организаций города.

Важно отметить, что в центре молодым людям будет где «побродить»: здесь сохранилось много аутентичных деталей, отсылающих нас прямиком в 1880 е годы.

Поражает сохранность литой бронзовой лестницы с узорами: при ходьбе по ней она издает неповторимый звук и дарит ощущение прикосновения к XIX веку.

В подвале находится нетронутый камин, в котором слуги разжигали огонь для отопления помещений во время купеческих собраний. Есть в подвале и колодец, где скопились грунтовые воды, - от него идет невероятный запах древесной сырости.

А еще здесь можно увидеть старинный ленточный конвейер начала XX столетия: когда то на первом этаже здания работал «ГастрономЪ», и по этой машине поднимались и опускались товары. Также в подвале сохранился первый в Мариуполе лифт.

Во всей этой исторической части молодежи станут доступны современный шумоизолированный концертный зал и большое число тематических аудиторий; для удобства людей с ограниченными возможностями установят лестничные подъемники.

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