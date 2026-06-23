В больнице Мариуполя внедрили метод ЭКМО. Фото: Минздрав России

В ДНР внедрили метод ЭКМО - высокотехнологичную систему временной поддержки жизни, при которой аппарат берет на себя функции сердца или легких. Метод применяют, когда стандартные способы лечения уже не работают. Об этом сообщили в Минздраве России.

Врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова помогают коллегам из мариупольской больницы интенсивного лечения освоить технологию. Мариупольские медики изучили протоколы ведения пациентов на ЭКМО, отработали сборку контуров, научились выполнять канюляцию под контролем УЗИ, фиксировать канюли и ухаживать за ними, мониторить состояние пациента и получили рекомендации по оптимизации работы с теми, кому требуется замещение сердца и легких.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного дома на проспекте Победы. Здание 1970 года постройки получило локальные повреждения в ходе боевых действий: были пробиты кровля и фасад, повреждены окна, инженерные системы вышли из строя.

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