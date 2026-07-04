В Мариуполе завершают ремонт одного из корпусов пансионата ветеранов труда. Фото: РКС-НР

В Мариуполе завершают восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, который расположен на Приморском бульваре. Готовность объекта составляет 98 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

Само здание было построено в 1957 году. Во время боевых действий в корпусе были зафиксированы многочисленные возгорания, в результате которых кровельное покрытие и деревянные конструкции были полностью разрушены.

- Сейчас подмосковные специалисты под руководством компании «РКС-НР» завершают основной комплекс восстановительных работ. Строители восстановили конструктив здания и кровлю, установили новые пластиковые окна и дверные блоки, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в торжественной обстановке вручили ключи владелице первой квартиры, отремонтированной в рамках муниципальной программы на условиях софинансирования.

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