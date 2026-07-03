В Мариуполе отремонтировали первую квартиру в рамках муниципальной программы

В квартире проведен полный комплекс восстановительных работ. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе в торжественной обстановке вручили ключи владелице первой квартиры, отремонтированной в рамках муниципальной программы на условиях софинансирования. Ключи от жилья вручил глава городского округа Антон Кольцов.

В квартире проведен полный комплекс восстановительных работ. Специалисты выполнили чистовую отделку всех комнат, заменили инженерные сети и смонтировали навесной потолок. Кроме того, в помещении установили новые межкомнатные двери и сантехническое оборудование - теперь жилье полностью готово к заселению.

На преображение квартиры потребовалось всего 50 дней. По словам Антона Кольцова, такой результат - показатель высокого профессионализма подрядчиков и четкой организации работы Департамента капитального строительства города.

Глава Мариуполя также озвучил текущие показатели муниципальной программы.

- На данный момент контракты на проведение ремонтных работ заключены по 100 квартирам, а всего комиссией одобрен ремонт почти 500 жилых помещений, - заявил Антон Кольцов.

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