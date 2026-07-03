В Мариуполе отремонтировали первую квартиру в рамках муниципальной программы

В Мариуполе в торжественной обстановке вручили ключи владелице первой квартиры, отремонтированной в рамках муниципальной программы на условиях софинансирования. Ключи от жилья вручил глава городского округа Антон Кольцов.
В квартире проведен полный комплекс восстановительных работ. Специалисты выполнили чистовую отделку всех комнат, заменили инженерные сети и смонтировали навесной потолок. Кроме того, в помещении установили новые межкомнатные двери и сантехническое оборудование - теперь жилье полностью готово к заселению.
На преображение квартиры потребовалось всего 50 дней. По словам Антона Кольцова, такой результат - показатель высокого профессионализма подрядчиков и четкой организации работы Департамента капитального строительства города.
Глава Мариуполя также озвучил текущие показатели муниципальной программы.
- На данный момент контракты на проведение ремонтных работ заключены по 100 квартирам, а всего комиссией одобрен ремонт почти 500 жилых помещений, - заявил Антон Кольцов.
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