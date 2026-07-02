В Мариуполе на Ленинградском проспекте восстанавливают многоэтажку. Фото: РКС-НР

На Ленинградском проспекте в Мариуполе строители восстанавливают многоэтажный жилой дом. Здание получилось серьезные повреждения в ходе боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

Там уточнили, что часть многоэтажки оказалась в аварийном состоянии в результате многочисленных возгораний.

- Подмосковные строители под руководством компании «РКС-НР» уже выполнили часть ключевых этапов работ - восстановили конструктив здания и кровлю, установили новые оконные и дверные блоки, выполнили отделку мест общего пользования. Также полностью обновлены инженерные сети, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают среднюю школу, в которой не было ремонта с 1973 года.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе завершают восстановление дома на проспекте Металлургов

В мариупольском доме строители восстановили конструктив, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери (подробнее)