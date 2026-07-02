В Мариуполе восстанавливают школу, в которой не было ремонта с 1973 года. Фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Мариуполе восстанавливают среднюю школу, в которой не было ремонта с 1973 года. В настоящее время специалисты осуществляют замену систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Там добавили, что каждый этап работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они ежедневно выезжают на объект для строительного надзора.

- После завершения работ школа сможет принимать порядка 400 детей. В учреждении появятся новые классы и учебные пространства, оснащенные современным оборудованием, - рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажное управление «РКС-НР» завершает комплексное восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе завершают восстановление пятиэтажки на улице Зелинского.

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