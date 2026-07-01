В Мариуполе завершают восстановление пятиэтажки на улице Зелинского. Фото: УТНКР

В Жовтневом районе Мариуполя завершают восстановление пятиэтажки на улице Зелинского. Дом сильно пострадал в 2022 году - первый подъезд пришлось снести и построить заново, второй и третий тоже восстанавливали. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Сначала строители из Московской области сделали главное: восстановили стены и перекрытия, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили отопление, воду, канализацию и электрику. Часть дома все это время была жилой, поэтому работы вели с особой аккуратностью.

Сейчас на объекте работает 12 строителей. Они ремонтируют фасад и отделывают квартиры по программе администрации. В большинстве помещений уже сделали стяжку полов, штукатурку, обои, разводку сетей, плитку и сантехнику. Осталось установить межкомнатные двери, натяжные потолки, сделать откосы и уложить линолеум.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя строители восстановили многоквартирный дом. Работы выполнялись под руководством компании «РКС-НР».

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