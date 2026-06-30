В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановили многоквартирный дом. Фото: РКС-НР

В Орджоникидзевском районе Мариуполя строители восстановили многоквартирный дом. Работы выполнялись под руководством компании «РКС-НР». Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

На объекте специалисты восстановили кровельное покрытие, заменили оконные блоки, восстановили работу инженерных сетей, включая электро- и теплоснабжение, отремонтировали места общего пользования и фасад здания.

Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного двухподъездного дома, который построили в 2005 году.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе вышло на финишную прямую строительство жилого комплекса «Горизонт». ЖК представляет собой два девятиэтажных дома, рассчитанных на 452 квартиры.

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