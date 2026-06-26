В Мариуполе восстанавливают двухподъездный дом 2005 года постройки

В Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного двухподъездного дома, который построили в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».
- К моменту начала работ здание имело серьёзные повреждения, полученных в результате боевых действий. Сегодня основные последствия разрушений полностью устранены: специалисты восстановили конструктив и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, а также привели в порядок инженерные коммуникации, - рассказали в пресс-службе.
Следующим этапом работа станет ремонт 26 квартир «под ключ».
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что Московская область восстанавливает девятиэтажку в Мариуполе. На объекте специалисты уже завершили демонтаж разрушенной части зданий и возвели новый конструктив.
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