В Мариуполе восстанавливают двухподъездный дом 2005 года постройки. Фото: РКС-НР

В Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного двухподъездного дома, который построили в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- К моменту начала работ здание имело серьёзные повреждения, полученных в результате боевых действий. Сегодня основные последствия разрушений полностью устранены: специалисты восстановили конструктив и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, а также привели в порядок инженерные коммуникации, - рассказали в пресс-службе.

Следующим этапом работа станет ремонт 26 квартир «под ключ».

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что Московская область восстанавливает девятиэтажку в Мариуполе. На объекте специалисты уже завершили демонтаж разрушенной части зданий и возвели новый конструктив.

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