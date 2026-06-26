Московская область восстанавливает девятиэтажку в Мариуполе. Фото: Администрация Мариуполя

В Жовтневом районе Мариуполя строители Московской области восстанавливают девятиэтажный дом. На объекте специалисты уже завершили демонтаж разрушенной части зданий и возвели новый конструктив. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- В ходе выезда эксперт стройконтроля Подмосковья проверил качество монтажа пластиковых окон и дверных блоков. Специалисты сверяют объемы работ по исполнительным схемам с фактическими, а также контролируют целостность блоков, крепления, монтажные швы и качество гидро и пароизоляции, фурнитуры, - рассказали в Администрации городского округа.

На сегодняшний день готовность работ в многоэтажке составляет 65 процентов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе компания «РКС-НР» и Фонд капитального ремонта Московской области завершили ремонт девятиэтажки на улице Киевской. Специалисты восстановили конструкции, кровлю, инженерные системы, отремонтировали отмостку и места общего пользования, заменили окна и двери.

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