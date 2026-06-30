Строители продолжают ремонт комплекса зданий ГИМС МЧС России в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Петербургские специалисты продолжают ремонт комплекса зданий ГИМС МЧС России в Мариуполе. Сейчас строители делают внутреннюю отделку в здании гаража, армированную стяжку пола и прокладывают трубы отопления. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Параллельно гидроизолируют кровлю административного корпуса, усиливают проёмы и отделывают помещения. На объекте работают 27 человек. Завершить капремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что строители Московской области завершают восстановление детского сада в поселке Старый Крым, который расположен под Мариуполем. Специалисты усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна на энергоэффективные стеклопакеты, обновили инженерные системы. В группах удалось создать уютную и развивающую атмосферу для детей.

Кроме того, в Мариуполе готовят к вводу второй корпус ДК «Строителей».

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