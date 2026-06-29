Московская область завершает восстановление детсада в поселке Старый Крым в ДНР

Строители Московской области завершают восстановление детского сада в поселке Старый Крым, который расположен под Мариуполем. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».
Специалисты усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна на энергоэффективные стеклопакеты, обновили инженерные системы. В группах удалось создать уютную и развивающую атмосферу для детей.
Уже в ближайшее время детский сад сможет принять более ста воспитанников.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовят к вводу второй корпус Дворца культуры «Строителей». На объекте площадью 1,5 тысячи квадратов восстановили конструкции, обновили кровлю, окна и инженерные системы, сделали внутреннюю и наружную отделку.
Кроме того, сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются основные работы по восстановлению Дома детского и юношеского творчества на улице Азовстальской.
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