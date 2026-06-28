В Мариуполе завершают восстановление Дома детского творчества. Фото: «РКС-НР»

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются основные работы по восстановлению Дома детского и юношеского творчества на улице Азовстальской. Сейчас специалисты благоустраивают территорию и заканчивают укладку асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РКС-НР».

Долгие годы это был важный центр дополнительного образования - здесь работали кружки, секции, вокальные и танцевальные коллективы, готовили дошкольников к школе. После взрывов и пожара здание находилось в аварийном состоянии. В ходе капремонта усилили стены и конструктив, восстановили перекрытия, заменили кровлю, окна и двери, обновили инженерные сети, сделали внутреннюю отделку, утеплили и отремонтировали фасад.

Работы выполнило АО «Гражданпроект» под руководством «РКС-НР». В обновленном доме творчества - актовый зал на 138 мест, вокальные классы и помещения для кружков. После благоустройства он снова станет точкой притяжения для юных жителей района.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Мариуполя завершается реконструкция детского сада на шесть групп, рассчитанного более чем на 200 воспитанников.

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