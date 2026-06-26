В Центральном районе Мариуполя завершается восстановление детского сада. Фото: УТНКР

В Центральном районе Мариуполя завершается реконструкция детского сада на шесть групп, рассчитанного более чем на 200 воспитанников. В здании заменили кровлю, окна и двери, смонтировали отопление, водоснабжение, канализацию и электрику, устроили теплые полы. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

В группах уложили линолеум, стены облицевали панелями, в санузлах - керамогранит и сантехника. Смонтировали подвесные потолки, обновили фасад, установили новые перила и козырьки.

Для безопасности малышей на лестницах поставили высокие перила, а для уюта на стенах вдоль ступенек появились изображения сказочных и мультипликационных героев. Осталось настроить слаботочные системы, смонтировать вентиляцию и благоустроить территорию.

Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного двухподъездного дома, который построили в 2005 году.

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