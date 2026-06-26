Артисты Мариупольского драмтеатра провели цикл выездных спектаклей для детей. Фото: Министерство культуры ДНР

Мариупольский русский драматический театр провел выездные мероприятия в рамках акции «Культура для школьников». Артисты посетили пришкольные лагеря на базе школ №4, 27, 41 и 68 и показали детям два музыкальных спектакля. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

В школах №4, 41, 68 и 27 прошел спектакль «Приключения в весеннем лесу» по мотивам произведения Григория Остера «Клочки по закоулочкам». В школе №27 также показали «Золотого цыпленка» по пьесе Владимира Орлова - о нравственном выборе и добре, побеждающем материальные блага. Обе постановки получили положительный отклик и стали инструментом эстетического воспитания.

Ранее сообщалось, что в Приазовском государственном техническом университете Мариуполя прошла защита выпускных квалификационных работ по направлению «Управление мультимодальными перевозками».

Кроме того, в Центральном районе Мариуполя завершается реконструкция детского сада на шесть групп, рассчитанного более чем на 200 воспитанников.

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