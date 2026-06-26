В ПГТУ Мариуполя защитили дипломы по управлению мультимодальными перевозками

В Приазовском государственном техническом университете Мариуполя прошла защита выпускных квалификационных работ по направлению «Управление мультимодальными перевозками». Оценивал работы заместитель министра транспорта ДНР Александр Солдатов, который курирует кафедру управления водным транспортом, портами и терминалами и возглавил государственную экзаменационную комиссию.
Этот выпуск стал важным событием для транспортной отрасли. Защищенные работы подтвердили готовность магистрантов решать сложные задачи современной логистики. Они изучали цифровые технологии, которые оптимизируют транспортные процессы и управление грузопотоками.
Солдатов отметил, что защита - это шаг в будущее для отрасли. Выпускники станут опорой для развития логистики и транспортных систем региона, что особенно важно для возрождения Мариупольского морского порта.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают двухподъездный дом 2005 года постройки. Дом получил серьезные повреждения в ходе боевых действий.
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