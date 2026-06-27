В Санкт-Петербурге чествовали выпускников Мариуполя

Документы об окончании средней школы получили 354 выпускника Мариуполя. Фото: МАХ/Кольцов

В Санкт Петербурге состоялось важное и трогательное событие: в Таврическом дворце - штаб квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ - прошла торжественная церемония вручения школьных аттестатов выпускникам из Мариуполя.

Документы об окончании средней школы получили 354 молодых человека. Для многих из них этот день стал не просто формальным завершением школьного этапа, а настоящим признанием их труда и стараний. Особую гордость вызвали достижения лучших учеников: 82 выпускника были удостоены медалей «За особые успехи в учении» I и II степени.

В церемонии приняли участие глава Мариуполя Антон Кольцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Совместное участие руководителей двух городов подчеркнуло значимость события и крепкую связь между регионами.

Но на вручении аттестатов праздник не закончится. Впереди выпускников ждет «Бал медалистов» в Петергофе - особое мероприятие, где отметят успехи самых старательных ребят. А сегодня мариупольцы станут участниками легендарного праздника выпускников «Алые паруса».

Кроме того, для ребят продолжается увлекательная смена в лагере «Дружных» - это возможность не только отдохнуть, но и завести новых друзей, получить яркие впечатления и сохранить память о лете, полном событий.

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