В Мариуполе готовят к вводу второй корпус ДК «Строителей». Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе готовят к вводу второй корпус Дворца культуры «Строителей». На объекте площадью 1,5 тысячи квадратов восстановили конструкции, обновили кровлю, окна и инженерные системы, сделали внутреннюю и наружную отделку. Сейчас завершают пусконаладку и благоустройство территории. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

В новом корпусе откроют художественную студию, студию звукозаписи и мастерскую по изготовлению мягких игрушек. Завершить работы планируют до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Мариуполь продолжают приезжать в командировки медики из города-побратима Санкт-Петербурга. Жители приморского города Донецкой Народной Республики получают квалифицированную помощь от профессиональных врачей.

Кроме того, в Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются основные работы по восстановлению Дома детского и юношеского творчества на улице Азовстальской.

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