Росгвардейцы выступили на концерте для выпускников Мариуполя. Фото: Росгвардия ДНР

Военный оркестр Главного управления Росгвардии по ДНР выступил на концерте для выпускников подшефных классов, их родителей и учителей в Мариуполе. В этот день вручали дипломы, звучали поздравления, выпускники танцевали прощальный вальс.

Оркестр исполнил патриотические песни известных российских исполнителей. Особенным моментом стало совместное выступление росгвардейцев и школьников - они спели «Черноморскую столицу», «Юность» и «Прощальный вальс».

Росгвардейцы поздравили ребят с окончанием школы, пожелали не бояться трудностей и оставаться достойными гражданами. В ответ ученики и руководство школы поблагодарили ведомство.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники Росгвардии и МВД по ДНР обеспечили безопасность школьных выпускных. Под защитой росгвардейцев было свыше 50 образовательных учреждений города. Всего более 150 тысяч граждан приняло участие в выпускных.

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