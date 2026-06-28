Росгвардейцы обеспечили безопасность школьных выпускных в ДНР. Фото: Росгвардия ДНР

В Донецке сотрудники Росгвардии и МВД по ДНР обеспечили безопасность школьных выпускных. Под охраной было более 50 образовательных учреждений.

- Под защитой росгвардейцев было свыше 50 образовательных учреждений города. Всего более 150 тысяч граждан приняло участие в выпускных, - сообщили в пресс-службе Росгвардии ДНР.

Инженерно-технические группы ОМОН обследовали территории школ и площадок, патрулировали прилегающие районы сотрудники вневедомственной охраны. Благодаря слаженной работе нарушений и происшествий не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что указом Главы ДНР Дениса Пушилина священнослужители, окормляющие войска Росгвардии, отмечены медалями «За храбрость» IV степени. Наград удостоены старший священник по Росгвардии в зоне спецоперации протоиерей Святослав Чурканов и протодиакон Михаил Михайлов за духовно-нравственную работу в сложных и опасных условиях.

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