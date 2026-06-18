Духовным наставникам Росгвардии вручили награды ДНР. Фото: Росгвардия

Указом Главы ДНР священнослужители, окормляющие войска Росгвардии, отмечены медалями «За храбрость» IV степени. Наград удостоены старший священник по Росгвардии в зоне спецоперации протоиерей Святослав Чурканов и протодиакон Михаил Михайлов за духовно-нравственную работу в сложных и опасных условиях.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, они более 30 лет окормляют военнослужащих и сотрудников, организуют богослужения, таинства и оказывают индивидуальную поддержку личному составу, в том числе в боевой обстановке. Медали передали священнослужителям во время командировки в ДНР. Награжденные поблагодарили руководство Республики за доверие.

Ранее сообщалось, что в Донецке росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием юбилеем. Начальник Главного управления Росгвардии по ДНР вручил ветерану цветы и подарки. Особое впечатление на именинника и его родных произвел праздничный торт, который испекли с особой заботой повара одного из подразделений ведомства.

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