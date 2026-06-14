Пушилин вручил полицейским ДНР награды от Президента РФ и Главы Республики. Фото: МВД ДНР

В Донецке прошла торжественная церемония награждения сотрудников полиции, приуроченная ко Дню России. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с руководством МВД по ДНР вручил отличившимся полицейским государственные и ведомственные награды.

Указом Президента РФ правоохранители получили медали «За отличие в охране общественного порядка». Указом Главы ДНР полицейских наградили орденом «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой», знаком отличия «За заслуги перед ДНР» и медалью «За храбрость». Приказом министра внутренних дел РФ сотрудники удостоены медалей имени И.Д. Путилина, «За доблесть в службе», «За заслуги в службе в особых условиях» и почетной грамоты МВД.

Пушилин поблагодарил личный состав за верность долгу и профессионализм, особо отметив работу на освобожденных территориях.

Ранее сообщалось, что в Иловайске задержали мошенницу, похитившую у граждан более 1,5 млн рублей.

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