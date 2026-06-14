Победители Кубка ДНР по киберспорту представят Республику на всероссийской арене. Фото: Максим Швец

В День России прошел Кубок ДНР по киберспорту, собравший более 130 сильнейших игроков региона. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Победители определены в двух дисциплинах. В CS 2 лучшей стала команда «No Humor», в Dota 2 - «Grazzydota2». Они войдут в сборную Республики и представят её на всероссийских соревнованиях.

Как сообщил Максим Швец, киберспорт в ДНР активно развивается, открывая новые возможности для талантливых игроков. Турнир организовали при поддержке «Единой России» в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее сообщалось, что спортсменки из ДНР достойно представили Республику на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортивных школ и училищ олимпийского резерва в Краснодаре. Дарья Бунтеева в упорной борьбе завоевала золото в прыжках с шестом. Еще одна донецкая спортсменка взяла бронзу.

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