Спортсменка из ДНР взяла золото на соревнованиях по прыжкам с шестом. Фото: ТГ/Швец

Донецкие спортсменки достойно представили Республику на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортивных школ и училищ олимпийского резерва в Краснодаре. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Дарья Бунтеева в упорной борьбе завоевала золото в прыжках с шестом. В лучшей попытке она взяла высоту 3 метра 55 сантиметров, оставив соперниц позади. Еще одна донецкая спортсменка, Александра Симахина, с результатом 3 метра 40 сантиметров замкнула тройку сильнейших и взяла бронзу.

- От всей души поздравляю Дарью и Александру, а также их тренеров с заслуженными наградами, - сказал министр спорта и туризма ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошел футбольный турнир под девизом «Донбасс без никотина». Команда Минобразования ДНР стала бронзовым призером футбольного турнира.

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