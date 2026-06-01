В ДНР прошел футбольный турнир под девизом «Донбасс без никотина». Фото: ТГ/Трофимов

Команда Министерства образования и науки ДНР стала бронзовым призером межведомственного футбольного турнира «Донбасс без никотина». Соревнования провели в рамках движения за здоровое долголетие и приурочили к Дню отказа от курения. В турнире участвовали команды Минобразования, Минздрава, Минспорта и Минмолодежи. Руководители ведомств сами вышли на поле.

Несмотря на погоду, игра удалась. Спортивный азарт и отличное настроение создали настоящий футбольный марафон. Второе место заняла команда Минмолодежи, победителем стала сборная Министерства здравоохранения.

Министр образования и науки ДНР Олег Трофимов поблагодарил своих игроков и группу поддержки, а коллег из других ведомств - за честную борьбу и конструктивное взаимодействие.

- Уверен, что подобные спортивные встречи станут доброй традицией, а нашему примеру последуют остальные министерства Донецкой Народной Республики и подведомственные организации, - сказал Трофимов.

