Мариупольские каратисты завоевали 29 медалей в Туле. Фото: АГО Мариуполь

Юные каратисты из Мариуполя привезли из Тулы больше двух десятков наград. На XI Всероссийских и Международных соревнованиях по всестилевому каратэ в составе сборной ДНР выступили трое воспитанников спортивной школы «Атлетик». Об это сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Под руководством Олега Шухмана, Виктора Шухмана и Валерии Каширской ребята показали высокий уровень мастерства и волю к победе. Мариупольские спортсмены завоевали 29 медалей: 10 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых.

Ранее сообщалось, что юные мариупольские гимнастки вернулись с наградами из Севастополя. На открытом турнире по художественной гимнастике от РОО СК «Грация» воспитанницы спортшколы «Фаворит» 12 раз поднимались на пьедестал.

Кроме того, боксеры из Мариуполя успешно выступили на Открытом ринге в Макеевке и вернулись домой с наградами. Турнир проходил среди юношей и девушек 2010–2011 годов рождения, а также юниоров и юниорок 2008–2009 годов.

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