Мариупольские гимнастки завоевали 12 медалей на турнире в Севастополе. Фото: АГО Мариуполь

Юные мариупольские гимнастки вернулись с наградами из Севастополя. На открытом турнире по художественной гимнастике от РОО СК «Грация» воспитанницы спортшколы «Фаворит» 12 раз поднимались на пьедестал. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Золото в своих возрастных категориях взяли Екатерина Куциянова, Кира Пугач, София Быстрицкая, Архелия Юнакова, Вероника Волошина и Мария Харчикова. Серебро завоевали Владислава Павленко, София Серебрянская, Любовь Сакалош, София Примак и Алиса Божко. Бронза досталась Лидии Батыр.

В школе «Фаворит» отметили, что девочки показали безупречную технику и грацию, а их целеустремлённость и воля к победе позволили блестяще выступить на престижном турнире.

Ранее сообщалось, что боксеры из Мариуполя успешно выступили на Открытом ринге в Макеевке и вернулись домой с наградами. Турнир проходил среди юношей и девушек 2010–2011 годов рождения, а также юниоров и юниорок 2008–2009 годов.

