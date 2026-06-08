В Мариуполе возможны перебои с водой из-за атаки ВСУ Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ГУП ДНР «Вода Донбасса» сообщили, что из-за обесточивания нескольких объектов после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру у жителей Мариуполя возможны перебои с водоснабжением.

Специалисты находятся на местах и готовы оперативно запустить объекты, как только электричество восстановят. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее глава городского округа Антон Кольцов сообщил, что в Мариуполе продолжаются активные работы по восстановлению электроснабжения. Бригады энергетиков трудятся над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям. Он подчеркнул, что ремонтные мероприятия ведутся в непрерывном режиме.

Кроме того, в Мариуполе восстановление промышленно-технологического техникума вышло на финишную прямую. Работы выполняются при координации Минстроя России по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства». На данный момент строители уже выполнили 75% от общего объема работ.

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