Школьники из Мариуполя встретились с космонавтом Андреем Бабкиным в Петербурге. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

Школьники из Мариуполя встретились с космонавтом Андреем Бабкиным на территории детского оздоровительного комплекса «Дружных» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

Космонавт рассказал ребятам, что путь к звездам начинается с мечты и упорного труда. А еще в рамках космического дня в оздоровительном комплексе прошел практический мастер-класс по ракетостроению. Из пластиковых бутылок и подручных материалов дети сконструировали модели космических аппаратов.

Такие мероприятия помогают привить ребятам интерес к науке и технике.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовала основная волна ЕГЭ. Выпускники приступили к сдаче экзаменов. 2 июня в двух пунктах проведения экзаменов 100 выпускников проверили свои знания по истории, литературе и химии. Впереди - русский язык, математика, физика и другие предметы.

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