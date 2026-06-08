Музей из Ленинградской области отправил гуманитарную помощь в Мариуполь

В состав посылок вошли одежда, вещи первой необходимости, а также книги. Фото: Администрация Мариуполя

Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» из Ленинградской области передал гуманитарный груз в Мариуполь. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

В состав посылок вошли одежда, вещи первой необходимости, а также книги - их собирали в рамках акции «От сердца к сердцу: книги детям Мариуполя». Как подчеркнули в мэрии, издания подбирали целенаправленно.

- Благодаря отзывчивости жителей Ленинградской области и посетителей музейно-мемориального комплекса удалось собрать издания по запросу школьников Мариуполя, - подчеркнули в городской администрации.

Гуманитарный груз вскоре доставят в одно из общеобразовательных учреждений города. Представители музея «Дорога жизни» выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе помощи. Они уточнили, что доставка груза в пункт назначения запланирована на ближайшие недели.

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