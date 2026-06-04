Мариупольские выпускники приступили к сдаче экзаменов. Фото: Макс/Кольцов

В Мариуполе стартовала основная волна ЕГЭ. Выпускники приступили к сдаче экзаменов. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

2 июня в двух пунктах проведения экзаменов 100 выпускников проверили свои знания по истории, литературе и химии. Впереди - русский язык, математика, физика и другие предметы.

Экзаменационная кампания продлится до конца июля. В основной и резервной сессиях ЕГЭ планируют участвовать около 230 выпускников этого года, 12 выпускников прошлых лет, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

Кольцов пожелал ребятам справиться с волнением, успешно выполнить задания и поступить в вузы на желаемые факультеты.

Ранее сообщалось, что строители Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже завершили ключевой этап работ.

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