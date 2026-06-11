В Иловайске задержали мошенницу, похитившую у граждан более 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи ОМВД России «Иловайское» завершили расследование уголовного дела против женщины 1949 года рождения. В составе организованной преступной группы она совершила два эпизода мошенничества в Иловайске и Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Сотрудники полиции установили, что жертвам звонили «сотрудники правоохранительных органов» и требовали срочно «декларировать» все деньги. Женщина работала курьером - забирала наличные у пострадавших и переводила их сообщникам. Всего она похитила у граждан более 1,5 миллиона рублей.

Против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег. Аферисты звонили горожанам и требовали «декларировать» средства. Ущерб потерпевшим составил около полутора миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтерске раскрыли хищение пенсионных выплат работницей почтового отделения

Сотрудница почты из ДНР подделала подпись пенсионера и присвоила около 290 тысяч рублей (подробнее)