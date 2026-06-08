В Шахтерске раскрыли хищение пенсионных выплат работницей почтового отделения (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу Шахтерска, которая, пользуясь служебным положением, присвоила социальные выплаты, начисленные пенсионеру. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В конце 2025 года, являясь материально ответственным лицом, она подделала подпись пенсионера 1965 года рождения в платежном поручении на доставку пенсии и забрала выплаты, которые почтальон не успел выдать. Ущерб составил около 290 тысяч рублей.

Фигурантке предъявили обвинение. Теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли оружие у 48-летнего жителя Мангуша. В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции нашли на территории его домовладения обрез двуствольного охотничьего ружья. Экспертиза показала, что оружие переделали из охотничьей модели «ТОЗ-БМ» 1952 года выпуска. Оно пригодно для выстрела.

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