В Мангуше у мужчины изъяли оружие. Фото: МВД ДНР

Полицейские изъяли оружие у 48-летнего жителя Мангуша. В ходе проверочных мероприятий сотрудники ОМВД России «Мангушский» нашли на территории его домовладения обрез двуствольного охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Экспертиза показала, что оружие переделали из охотничьей модели «ТОЗ-БМ» 1952 года выпуска. Оно пригодно для выстрела. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности женщину 1992 года рождения, работавшую в одном из магазинов Донецка. Ее обвиняют в краже и растрате денег предприятия. Фигурантке грозит длительный тюремный срок.

Кроме того, в Донецке полицейские изъяли взрывные устройства и боеприпасы у безработного мужчины 1971 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке в ДТП погибла семейная пара

Семейная пара на электровелосипеде погибла после столкновения с Geely MK в Горловке (подробнее)