В Горловке за сутки в двух ДТП погибли супруги и пострадал велосипедист. Фото: МВД ДНР

За минувшие сутки в Горловке произошло два ДТП, в которых погибли двое человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Утром в Центрально-Городском районе 47-летний водитель Chevrolet Klan на неравнозначном нерегулируемом перекрестке не пропустил велосипедиста, в результате чего произошло столкновение. Велосипедиста госпитализировали.

Также утром на улице Бакулина в Калининском районе столкнулись автомобиль Geely MK и электровелосипед, на котором ехала семейная пара. 57-летняя женщина-пассажир скончалась на месте. Ее супруга, управлявшего электровелосипедом, доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Донецка произошла авария, в которой погибла женщина. 55-летний водитель автомобиля Opel Zafira, находясь в состоянии опьянения, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

