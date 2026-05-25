В Донецке задержали сотрудницу магазина, которая украла 137 тысяч рублей. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности женщину 1992 года рождения, работавшую в одном из магазинов Донецка. Ее обвиняют в краже и растрате денег предприятия. Фигурантке грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Как установили полицейские, женщина была материально ответственным лицом в магазине фирменной торговой сети и имела доступ к сейфу с наличными. Она призналась, что выносила деньги небольшими суммами, пряча их в карманы и сумку, а затем тратила на личные нужды.

По заключению экспертов, расхождение между документальными и фактическими остатками в кассе составило около 137 тысяч рублей.

Против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до десяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники полиции задержали женщину 1979 года рождения, подозреваемую в мошенничестве.

