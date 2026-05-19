В Донецке задержали мошенницу, похитившую у пенсионера 250 тысяч рублей

В Донецке сотрудники полиции задержали женщину 1979 года рождения, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Мужчине 1956 года рождения позвонил неизвестный, представился работником пенсионного фонда и заявил, что нужно пересчитать стаж. Потом он перезвонил и сказал, что пенсионер стал жертвой мошенников - на его счет якобы поступили деньги, но операцию заблокировали. Злоумышленник припугнул мужчину обыском и убедил, что срочно нужна «декларация наличных средств».

Доверчивый пенсионер передал женщине-курьеру 250 тысяч рублей. Курьера задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы и штраф.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жительницу Донецка, которая обманным путем получила около полутора миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное жилье.

