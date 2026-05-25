Пушилин поставил задачи руководителю администрации Главы и Правительства ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин поставил задачи перед новым руководителем администрации Главы и Правительства Республики Александром Гончаровым. Ключевые направления - улучшение качества жизни, повышение эффективности госуправления и усиление координации проектов в зоне ответственности.

В фокусе внимания Гончарова - налаживание межведомственного взаимодействия для достижения плановых показателей. Еще одна важнейшая задача - помочь министерствам и ведомствам выстроить единую систему ценностей и понимания стратегических целей, которые ставит Президент. К 2030 году ДНР должна выйти на среднероссийские показатели.

Пушилин уверен, что управленческого опыта у Александра Гончарова достаточно, чтобы справиться с новой ответственной должностью.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бильярдиста Ростислава Гузова с победой в XIV турнире по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы». Руководитель региона подчеркнул, что спортсмен на протяжении недели демонстрировал высочайший класс и волю к победе.

