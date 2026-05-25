Пушилин поздравил бильярдиста из ДНР с победой на «Кубке мэра Москвы». Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бильярдиста Ростислава Гузова с победой в XIV турнире по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы». Руководитель региона подчеркнул, что спортсмен на протяжении недели демонстрировал высочайший класс и волю к победе.

- Победой в финале со счетом 9:1 Ростислав доказал, что наша школа спорта сильна и продолжает воспитывать чемпионов высокого уровня несмотря ни на какие вызовы и испытания, - сказал Пушилин.

Он добавил, что Ростислав Гузов достойно соперничал со спортсменами из десяти стран мира.

Напомним, что в полуфинале бильярдист из Донецкой Народной Республики обыграл Дмитрия Стороженко из Москвы. В финале среди мужчин встретились Ростислав Гузов и Калыбек Уулу Арсен из Кыргызстана. Здесь бильярдист из ДНР обыграл соперника со счетом 9:1 и стал обладателем кубка.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юные боксеры из ДНР выступят на Первенстве Европы в составе сборной России

Успешное выступление на всероссийском турнире позволило спортсменам из ДНР попасть в сборную страны (подробнее)