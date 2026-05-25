Юные боксеры из ДНР выступят на Первенстве Европы в составе сборной России

Юлия Рикалюк из Макеевки завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по боксу. Фото: ТГ/Щвец

В Подмосковье завершилось Первенство России по боксу, в котором приняли участие более 500 сильнейших спортсменов страны. Команда из ДНР под руководством опытных наставников Романа Куксы, Софии Русановой и Бориса Седачева продемонстрировала высокий уровень подготовки, на равных соперничая с представителями других регионов. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Среди призеров оказалась Юлия Рикалюк из Макеевки, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории до 36 кг. Это был дебют спортсменки на столь серьезном уровне.

Республику также достойно представили Каролина Фомина (до 54 кг), Валерия Непомнящая (до 46 кг, Ждановка), Полина Грищук (до 57 кг), Нерон Григорьев (до 57 кг, Донецк), Роман Кузьминский (до 66 кг, Горловка), Иван Михайленко (до 75 кг, Волноваха), Артем Моргун (до 63 кг, Дебальцево) и Давид Дивак (до 52 кг, Волноваха).

- Каролина, Нерон, Иван, Роман и Артем остановились в шаге от пьедестала в жесточайшей конкуренции, но их бои оценены по достоинству. Все они вошли в резервный состав сборной команды России, - рассказал министр.

Полина Грищук и Юлия Рикалюк прошли в основной состав сборной команды страны. По итогам предстоящих сборов они получат возможность представлять Россию на Первенстве Европы.

