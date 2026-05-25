В Мариупольском драмтеатре выступил Владимирский русский оркестр. Фото: Министерство культуры ДНР

На сцене Мариупольского русского драматического театра состоялось знаковое событие - гастроли Владимирского русского оркестра. Концертный тур, организованный Росконцертом в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, был приурочен к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Коллектив из Владимира подготовил для мариупольцев две уникальные программы, охватившие как детскую, так и взрослую аудиторию.

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, юных зрителей пригласили на интерактивный спектакль «Басни дедушки Крылова», где в доступной игровой форме дети познакомились с многообразием народных инструментов. Вечером сцена драмтеатра приняла масштабный киноконцерт «Россия. Родина. Любовь». Перед публикой развернулось настоящее ностальгическое путешествие по шедеврам советского и российского кинематографа. В исполнении солистов и ансамбля прозвучали любимые поколениями песни: «Каким ты был», «Старый клен», «Разговор со счастьем», а также знаменитые «Комарики», «Все, что было» и виртуозная «Калинка». Высочайший уровень исполнительского мастерства продемонстрировали заслуженный артист России Тимофей Федоров, певица Анастасия Лясканова и Ансамбль солистов оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова.

Для музыкантов это не просто гастроли, а продолжение важной творческой миссии, которую они несут в Донбасс и Новороссию еще с 2014 года. Как отметил Тимофей Федоров, артисты считают за честь делиться искусством с жителями Донбасса, укрепляя культурные связи и напоминая о единстве духовных ценностей. Искренность исполнителей нашла самый теплый отклик в сердцах мариупольцев.

- Это было невероятно глубокое и душевное исполнение. Когда зазвучали знакомые мелодии в киноконцерте, многие в зале не смогли сдержать слез - настолько это было близко и понятно каждому из нас. Большое спасибо артистам за то, что они привезли нам частицу своего сердца и такую искреннюю любовь к музыке, - сказала жительница Мариуполя Елена Петренко.

Приезд Владимирского оркестра стал не просто ярким культурным событием, но и символом глубокой эмоциональной связи, подарив горожанам частицу вдохновения и профессионального музыкального искусства.

