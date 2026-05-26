В Донецке изъяли взрывные устройства и боеприпасы у мужчины. Фото: МВД ДНР

В Донецке полицейские изъяли взрывные устройства и боеприпасы у безработного мужчины 1971 года рождения. Оперативники отдела участковых уполномоченных Кировского района нашли их в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

При обыске домовладения подозреваемого в корпусе газосварочного аппарата обнаружили три полиэтиленовых свертка. Внутри оказались два корпуса гранаты Ф-1, один корпус гранаты РГ-42, два запала УЗРГМ, 92 патрона калибра 5,45 мм и 19 патронов калибра 7,62 мм.

Мужчина признался, что хранил арсенал для личных нужд, сбытом не занимался. По результатам экспертных исследований будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности женщину 1992 года рождения, работавшую в одном из магазинов Донецка. Ее обвиняют в краже и растрате денег предприятия. Фигурантке грозит длительный тюремный срок.

