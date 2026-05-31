Росгвардейцы поздравили ветерана Анатолия Карабута со 100-летием в Донецке. Фото: Росгвардия ДНР

В Донецке росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием юбилеем. Начальник Главного управления Росгвардии по ДНР лично посетил ветерана Анатолия Карабута и поздравил его с юбилеем. Он поблагодарил юбиляра за вклад в Победу и многолетнюю работу на благо Отечества.

Начальник Главного управления Росгвардии по ДНР вручил ветерану цветы и подарки. Особое впечатление на именинника и его родных произвел праздничный торт, который испекли с особой заботой повара одного из подразделений ведомства.

Анатолий Захарович вспомнил военные и послевоенные годы, рассказал о службе в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Росгвардейцы предложили устроить ему экскурсию в те места, где он когда-то служил, и заверили, что всегда готовы прийти на помощь.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Мариуполя прошел инженерный фестиваль «На крыльях науки». Сотрудники СОБР «Спас» Главного управления Росгвардии по ДНР провели для школьников мастер-класс и показательное занятие по работе с беспилотниками.

Власти рассказали о ситуации с топливом в ДНР

Председатель Правительства региона Андрей Чертков заявил о стабильном запасе топлива в ДНР (подробнее)