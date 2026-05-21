Росгвардейцы научили школьников Мариуполя управлять БПЛА. Фото: Росгвардия ДНР

В одной из школ Мариуполя прошел инженерный фестиваль «На крыльях науки». Сотрудники СОБР «Спас» Главного управления Росгвардии по ДНР провели для школьников мастер-класс и показательное занятие по работе с беспилотниками.

Росгвардейцы рассказали о современных дронах, о том, где их применяют - от безопасности до спецзадач. Школьники не только увидели беспилотники в деле, но и смогли расспросить специалистов об их устройстве и возможностях. Ребята познакомились с основами управления дронами, программирования и настройки. А еще им показали, как операторы решают реальные задачи - например, ведут разведку местности или доставляют грузы.

Ранее сообщалось, что в мариупольском ЖК «Садовые кварталы» продано более 300 квартир.

Кроме того, в Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоквартирный дом, пострадавший во время боевых действий. Сейчас строители из Московской области сосредоточились на фасаде - на объекте работают 16 человек.

