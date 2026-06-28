В ДНР за сутки уничтожили восемь дронов ВСУ

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили восемь беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что суд ДНР заочно приговорил 21-летнего гражданина США Джордана Миллера к 13,5 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор 29-летнему наемнику ВСУ из Норвегии Тор-Ивару Брейснесу Вэрдалю. Наемник заключил контракт с вооруженными формированиями Украины в январе 2026 года и принимал участие в боевых действиях до марта.
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