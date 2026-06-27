Двое мирных жителей погибли и еще семь пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ

Всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя, еще семь человек, включая подростка, получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 года рождения и тяжело ранена другая жительница города - женщина 1952 года рождения.

В Красногвардейском районе Макеевки жертвой атаки стал мужчина 1963 года рождения. Женщина 1950 года рождения в этом же районе получила ранения средней степени тяжести.

На автодороге Донецк - Горловка в Ясиноватском округе пострадала целая семья: подросток 2009 года рождения, женщина 1981 года рождения и мужчина 1973 года рождения.

В Кировском районе Донецка ранения получил мужчина 1960 года рождения, а в Никитовском районе Горловки пострадал еще один мужчина - его анкетные данные уточняются.

По словам Пушилина, всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атак ВСУ в Республике повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома, а также два легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в Горловке, Енакиево и Ясиноватском муниципальном округе.

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